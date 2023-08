Azione | Calenda | ' flirt con destra o sinistra? No | Siamo democratici | repubblicani e europeisti'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto una campagna per l'abolizione dell'abuso d'ufficio e a favore del nucleare e ci hanno detto cheavamo con la; facciamo una campagna a favore del salario minimo e dicono l'opposto. Semplicementenon sono le categorie con cui ragioniamo.(ci riconosciamo nei valori della prima parte della costituzione). Partendo da questi valori ragioniamo liberamente su ciò che è giusto per l'Italia". Lo scrive su Twitter il leader diCarlo

Italia Viva prova lo strappo al Senato e fonti del partito annunciano che domani formerà un nuovo gruppo a Palazzo Madama separandosi da. Una mossa che dal partito dinon hanno voluto commentare ufficialmente anche se trapela l'irritazione per un'operazione che giudicano una forzatura del regolamento del Senato che ...... per una volta unita, tutta l'opposizione: dal Pd a +Europa, dalla Sinistra al M5s, incluse... Per"la separazione è imminente". Entrambi, al momento, non hanno abbastanza senatori per ...Se proprio Carlonon dovesse trovare un accordo utile con il Gruppo delle Autonomie e con + Europa, il Pd presterebbe due senatori adper evitargli il Misto. Un po' com'è successo con la senatrice ...

Cene al Twiga di Santanché, Calenda bacchetta gli ospiti renziani AGI - Agenzia Italia

Siamo democratici, repubblicani (ci riconosciamo nei valori della prima parte della costituzione) europeisti. Partendo da questi valori ragioniamo liberamente su ciò che è giusto per l’Italia". Lo ...L'ex capo del governo Matteo Renzi sta cercando un nuovo spazio politico, con l'obiettivo di avvicinarsi al côté liberale di Forza Italia. La sua abilità nell'arte del rilancio e la sua intelligenza t ...