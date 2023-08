(Di venerdì 4 agosto 2023) Il club a lavoro in entrata ma anche in uscita: diversi calciatori dovranno lasciare laall'opera.

L'ha alcuni esuberi e il d.s. Giorgiosta lavorando per trovare loro una giusta sistemazione. A riguardo come riporta Il Mattino,ha detto no alla proposta del d.s. del ...Adc'è, a Benevento Carli', conclude.. Salutato l'Abruzzo, terminato il ritiro di Palena, l'gode ora di due giorni di riposo. Da dopodomani si tornerà a lavorare in Irpinia, a ...e Condò devono a questo punto ...

Avellino, Perinetti deve sfoltire la rosa: ecco chi parte ItaSportPress

Il club a lavoro in entrata ma anche in uscita: diversi calciatori dovranno lasciare la rosa. Perinetti all'opera.E’ agosto e tornano le stelle dello sport in Irpinia con lo Sturno Sport Festival, organizzato dall’associazione Agape Sport e giunto alla quarta edizione. La manifestazione, che ha anche il patrocini ...