Autostrade e pedaggi - Telepass | UnipolMove | carte | così si salta la coda

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 4 agosto 2023) Estate, tempo di viaggi, vacanze, libertà. Tutto molto bello, ma poi arriva il casello. Che, nei giorni di esodo estivo, significa. Ora, sottrarsi a questo a balzello, magari con un sistema più pratico come quello del bollino da applicare al parabrezza come accade in Paesi vicini al nostro (a iniziare è stata la Svizzera, seguita da Austria, Slovenia evia), sarebbe fantastico, ma la complessità della nostra realtà, con almeno 24 società di gestione che si dividono la rete, un'estensione delle arterie ao che supera i 7 mila chilometri e tratte autostradali utilizzate come tangenziali cittadine, rende l'ipotesi poco realistica. Qualcuno (come la Pedemontana Lombarda) ci sta provando con il sistema free flow (passaggio sotto portali di lettura targa e teleo senza sosta), ma per gli utenti ...