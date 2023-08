Auto elettriche | Luca de Meo | “La Cina è avanti L’Europa deve capire che esiste altro”

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Laa tutti nel mondo sulleperché possiede i materiali necessari alla costruzione delle batterie. Litio, cobalto, terre rare:ne controlla il 2% a livello mondiale, con prospettive di arrivare al 5% entro il prossimo decennio. Ma non di più, perché tutto il resto è in mano a aziende cinesi, che ne controllano prezzi e distribuzione”. Il numero uno del Gruppo Renault e dell’Acea (l’associazione dei costruttori europei), ha approfittato di un incontro con la stampa italiana per fare il punto su mobilità e transizione energetica. “A pesare è anche la questione delle regole“, aggiunge il top manager italiano: “In, oltre a usufruire di un mercato del lavoro meno costoso, si produce energia bruciando carbone sostanzialmente senza limiti ...

In occasione del Viva Festival organizzato a Locorotondo in Puglia, il presidente della Renault e dell'ACEA ha sottolineato l'importanza di una sfida ad armi pari La sfida sullenon sarà solo su autonomie, prestazioni e immatricolazioni. Luca De Meo, Presidente del Gruppo Renault e dell'associazione dei costruttori europei, in occasione del Viva Festival ...... esteso anche ai mezzi a noleggio con conducente con maggiori agevolazioni per l'acquisto dio ibride". Lo comunica il Ministero delle imprese e del made in Italy. 'Con il decreto che ......una mini "lenzuolata" di norme che modificano il panorama dell'rc. Le novità che interessano i consumatori sono soprattutto tre: l'obbligo di assicurazione per monopattini e bici; l'...

Termina il mese di luglio e Citroen persevera al terzo posto nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, con una quota di mercato del 7,5% e 2.450 ...La questione del bollo auto è sempre sul tavolo quando si parla di tasse e contributi obbligatori per gli automobilisti. Questa tassa, un tempo considerata un mero contributo per la manutenzione delle ...