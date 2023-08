Aurora Ramazzotti | il duetto a sopresa con papà Eros | sale sul palco e cantano la sua canzone Il video che commuove

Ventisette anni più tardi, al Teatro Antico di Taormina, Eros, da poco nonno del piccolo Cesare, duetta su queste note proprio con. Cantano abbracciati, dallo stesso microfono. A ...al concerto di Eros accanto alla nuova compagna e c'è anche l'altra ...Tags: elisaisoardi elisaisoardiamore elisaisoardifidanzato elisaisoargitaglia gente gossip lineaverdelife rai raiuno sifb Articolo precedentecon Dalila Gelsomino la nuova fidanzata ...

Eros Ramazzotti e la figlia Aurora si sono esibiti nel corso del concerto di Taormina in un emozionante duetto sulle note di “L’aurora”, canzona scritta per la nascita di Aurora ...L’aveva scritta nel 1996 per lei che sarebbe nata di lì a qualche mese. Aurora la figlia, “ L’Aurora ” una delle canzoni più celebri del suo repertorio. Ventisette anni più tardi, al Teatro Antico di ...