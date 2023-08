Aurora Ramazzotti con il padre Eros sul palco di Taormina | il pubblico si commuove

E lo dimostrano, recentissimi, i post Instagram di una bella vacanza in yacht, in compagnia della figliae del genero Goffredo. Uniti e felici, tra risate, tuffi in yacht e sole a ...Vuole un mondo di bene pure ad, 26 anni, e Sole Trussardi , 10 anni il prossimo ottobre. Harold è stato Amministratore delegato per Mc Donald's in Italia per 27 anni. Tornato ...ha ricevuto un regalo speciale da suo padre Eros quando era piccola. Il cantante ha scritto una canzone di successo che porta il nome della figlia. Ora padre e figlia hanno cantato ...

Michelle Hunziker si è riunita con la figlia Aurora Ramazzotti e il genero Goffredo Cerza per trascorrere una giornata ...La conduttrice si gode l’estate da single in famiglia. Tra tuffi, giri in yacht, giochi con il nipotino Cesare e tanto relax. Ecco tutti i dettagli.