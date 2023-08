Aurora Ramazzotti con il padre Eros sul palco di Taormina | il pubblico si commuove

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Sarà, sarà, l’, per me sarà così, come uscire fuori, come respirare un’aria nuova…” così cantavanel 1996, anno della nascita della sua prima figlia, a cui aveva dedicato quello che sarebbe diventato uno dei suoi più grandi successi. Ieri 3 agosto, durante la prima data siciliana del suo tour estivo, il cantante ha deciso di fare un regalo ai suoi fan con un’ospite a sorpresa: suldi, durante il suo concerto, è salita proprioe figlia si sono esibiti insieme, cantando la canzone L’mentre si stringevano in un tenero abbraccio. A filmarli, tra il, anche Goffredo Cerza, compagno dell’influencer, che ha postato il video nelle sue storie ...

È un'estate all'insegna delle gioie della famiglia quella diche in queste settimane di vacanza sta facendo sentire tutto il suo supporto al padre Eros, impegnato col suo Battito Infinito World Tour . La ventiseienne, in prima fila ad ...ha raggiunto papà Eros a Taormina, in Sicilia, per assistere a un suo concerto. E ha documentato il tutto nelle sue storie Instagram. A un certo punto ha ripreso un momento della ...Erosha chiamato sul palcoscenico la figliae insieme, davanti al pubblico del Teatro Antico di Taormina, hanno cantato '', il brano che l'artista romano scrisse nel 1996 proprio ...

Aurora Ramazzotti al concerto di Eros in Sicilia: è anni 2000 tra trasparenze e croci borchiate Stile e Trend Fanpage

Aurora Ramazzotti, dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia, è volata in Sicilia per assistere a uno dei concerti di papà Eros Ramazzotti. L'influencer ha ...Il cantante ha fatto salire la figlia Aurora Ramazzotti sul palco di Taormina, per cantare insieme la canzone a lei dedicata.