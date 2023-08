“Attiri gli sguardi degli uomini” Cassiera umiliata dal capo | “Indosso la divisa ma la forma del mio corpo è ‘sbagliata’”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Sono stata chiamata in ufficio perché seguivo il codice di abbigliamento, ma la miafisica era troppo per il mio lavoro”, inizia così il racconto di Aisha Mason sul suo canale TikTok. La commessa di una nota catena di supermercati del New Jersey (Stati Uniti), Costco, ha denunciato sui social di essere stata vittima di bodyshaming a lavoro. I suoi superiori che si “vergognavano del suo” l’hanno invitata ad indossareindumenti più larghi, anche se non conformi con il codice di abbigliamento. Cosa ha scatenato la reazione dei capi? Stando a quanto detto nella clip che ha già raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni, la causa di tutto sarebbero le sue forme troppo pronunciate, causa di distrazione per gli. “Ho i pantaloni normali, e la tua scusa era che glinel ...