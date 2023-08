Atp Masters 1000 Toronto 2023 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ile ildell’Atpdi, prestigioso evento in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al mondo e reduce dal titolo a Wimbledon, seguito da Daniil Medvedev e Casper Ruud. Assente Novak Djokovic, mentre saranno ben quattro i tennisti azzurri ai nastri di partenza. Si tratta di Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo la semifinale a Wimbledon, Lorenzo Musetti, accreditato della sedicesima testa di serie, Matteo Berrettini, anche lui al primo match dopo l’ottimo slam londinese, e Lorenzo Sonego, reduce dalla semifinale ad Umago. Iltotale dell’evento dial maschile corrisponde a poco più di 6 ...

Dal trionfo di Fabio Fognini al1000 di Montecarlo all'arrivo alle fasi clou in tutti e quattro gli Slam di Jannik Sinner, passando per i primi titolidi Lorenzo Musetti, i travolgenti ...Non è un caso che proprio dopo aver vinto il suo primo match a livello- contro Stan Wawrinka al1000 di Roma nel 2020 - Musetti abbia ammesso: "Federer è il mio punto di riferimento da ...... unico fin qui a conquistare un1000, a Monte - Carlo 2019, per poi arrivare fino alla nona ...30 e sarà trasmesso in diretta dal sito ufficiale dell'nella categoria Challenger TV. Prima ...

ATP Masters 1000 Toronto: Shapovalov annuncia il forfait Ubitennis

Raffaella Reggi ha parlato a Tuttosport in vista dei Masters 1000 in terra americana: "Sono due tornei che commento ormai da vent’anni, sorprendendo chi pensa che a Ferragosto debba essere in vacanza… ...Stasera si conosceranno gli avversari dell'altoatesino, di Musetti, Berrettini e Sonego nel Masters 1000 canadese.