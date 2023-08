Atletica | Tamberi all’ultimo test in Germania | prima dei Mondiali

(Di venerdì 4 agosto 2023) È in arrivo l’ultimodeidiper Gianmarco. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara domenica a Heilbronn, in, nel meeting in piazza che ha raccolto la tradizione di Eberstadt, dove Gimbo ha trovato uno dei migliori salti della carriera, il 2,37 del 2015. Sabato, invece, sarà in pedana il bronzo mondiale Elena Vallortigara, sempre nella Marktplatz, per cercare risposte in vista della rassegna iridata di Budapest. Oggi la partenza diche domenica dalle 14 gareggerà nel land del Baden-Württemberg a due settimane esatte dal turno di qualificazione di Budapest, previsto per la mattinata di domenica 20 agosto (alle 10.35), quando andrà alla ricerca della finale iridata di due giorni dopo (martedì 22 alle ore ...

Insieme a, ma 24 ore prima, anche Elena Vallortigara rappresenterà l'Italia nella rassegna tedesca. Reduce dal titolo italiano a Molfetta con la misura non particolarmente esaltante di 1,87, ...Domani la partenza diche domenica dalle 14 gareggerà nel land del Baden - Wurttemberg a tre settimane esatte dal turno di qualificazione di Budapest, previsto per la mattinata di domenica 20 ...Gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza per la prima volta in Ticino di Gianmarco, che rivalegger in pedana con il rossocrociato Lo c Gasch (vicecampione del mondo indoor), l'...

Atletica: Tamberi in Germania per ultimo test prima dei Mondiali Agenzia ANSA

E’ l’estate dei trionfi della scherma, dell’atletica e della ginnastica, ma non solo. Sicuramente in queste tre discipline la provincia di Ancona sta eccellendo, a cominciare dalla chiaravallese adott ...Gianmarco Tamberi tornerà in gara domenica 6 agosto a Heilbronn (Germania), dove andrà in scena un tradizionale meeting in piazza dedicato esclusivamente al salto in alto. Il Campione Olimpico ha scel ...