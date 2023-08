Atletica | meeting Jockgrim | Claudio Stecchi settimo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Neldi salto con l’asta a, in Germania,si piazza alposto. L’azzurro valica la misura di 5,60 alla seconda prova, dopo aver iniziato la gara senza errori a 5,40, e poi chiude a 5,71 con tre nulli. Era l’ultimo test agonistico prima dei Mondiali di Budapest per il fiorentino delle Fiamme Gialle, che un paio di settimane fa a Madrid ha pareggiato il record personale di 5,82 mentre agli Europei a squadre di fine giugno a Chorzow, in Polonia, è riuscito a superare 5,80. “Stavolta non è venuto un risultato di quel tipo – commenta– ma sono contento perché la rincorsa era molto buona. Ho fatto almeno due salti a 5,71 mancati di poco, il primo e il terzo, però avevo regolato male la distanza dell’asticella. Mi attendono due settimane di ...

Ditaji Kambundji si messa decisamente in evidenza nelCitius di Berna. Davanti al suo pubblico, la bernese ha stabilito il nuovo record svizzero nei 100m ostacoli fermando il cronometro in 12'47, dopo averlo gi migliorato nelle batterie in 12'51. ...I Mondiali di Budapest - in programma dal 19 agosto - sono alle porte e per diversi atleti italiani ilBrazzale di Vicenza - che si terrà l'8 agosto - rappresenta una sfida importante in vista di quel momento. Nel peso, si incontrano nuovamente Leonardo Fabbri e Zane Weir , dopo la gara degli ......titolo italiano per Andy Diaz Ennesima esaltante trasferta per i colori amaranto della...Pettorossi che giunto dall' America per questi campionati e dimostratosi in buona forma aldi ...

