Atletica | Meeting Brazzale | tutti gli azzurri in gara

(Di venerdì 4 agosto 2023) I Mondiali di Budapest – in programma dal 19 agosto – sono alle porte e per diversi atleti italiani ildi Vicenza – che si terrà l’8 agosto – rappresenta una sfida importante in vista di quel momento. Nel peso, si incontrano nuovamente Leonardo Fabbri e Zane Weir, dopo ladegli Assoluti di Molfetta. I due sono già stati protagonisti la scorsa domenica con le misure di 21.80 e 21.69. Per quanto riguarda le atlete italiane, si aspettano la quarta al mondo Sara Fantini nel martello e Daisy Osakue nel disco. Incontro Fantini sarà presente anche Rachele Mori, mentre nel disco Osakue dovrà confrontarsi con Stefania Strumillo e Diletta Fortuna. Non c’è poi da dimenticare la triplista Ottavia Cestonaro, pronta a sfidare la tedesca Maria Purtsa. Nel salto con l’asta saranno invece impegnate Roberta ...

Prima dei tanto attesi Mondiali di Budapest, Gianmarco Tamberi sarà impegnato in un ultimo test. L'azzurro figura infatti tra i protagonisti del di Heilbronn , in Germania, dove si cimenterà nella gara di salto in alto in programma domenica 6 agosto alle 14. Gimbo partirà in direzione Germania domani, venerdì 4, e cercherà di preparare ...

Leonardo Fabbri e Zane Weir torneranno in pedana martedì 8 agosto al Meeting Brazzale di Vicenza, a distanza di nove giorni dallo spettacolare duello andato in scena ai Campionati Italiani Assoluti. I ...I Mondiali di Budapest sono sempre più vicini (start il 19 agosto) e per molti azzurri una tappa di avvicinamento importante è rappresentata dal Meeting Brazzale di Vicenza, in programma martedì 8 ago ...