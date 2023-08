Atletica | Fabbri e Weir tornano in gara | duello a Vicenza verso i Mondiali Fantini e Osakue in pedana

(Di venerdì 4 agosto 2023) Leonardoe Zanetorneranno inmartedì 8 agosto al Meeting Brazzale di, a distanza di nove giorni dallo spettacolareandato in scena ai Campionati Italiani Assoluti. Il toscano aveva tuonato un perentorio 21.80 a Molfetta (dichiarando addirittura di avere nelle braccia un metro di più), battendo il Campione d’Europa Indoor fermatosi a 21.69. Nuova sfida tra i due azzurri del getto del peso, che si stanno preparando per i, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto: entrambi hanno velleità di raggiungere la finale iridata e poi proveranno a inventarsi una magia. Il Meeting Brazzale sarà incentrato sui lanci e infatti vedremo all’opera anche due primatiste italiane: Saranel lancio del martello e Daisy ...

I Mondiali di Budapest sono sempre più vicini (start il 19 agosto) e per molti azzurri una tappa di avvicinamento importante è rappresentata dal Meeting Brazzale di Vicenza, in programma martedì 8 ago ...Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, sia in campo femminile che maschile, con la giovane Ioana Lucaci e Emanuele Fadda. Addirittura Lucaci ha vinto ...