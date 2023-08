Atalanta U23 iscritta alla Serie C | adesso c’è anche l’ufficialità

(Di venerdì 4 agosto 2023)U23ufficialmente al campionato diC: è arrivatada parte del club orobico L’U23 è ufficialmenteal campionato diC, come comunicato dallo stesso club bergamasco tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO –BC comunica che la formazione Under 23 disputerà il campionato diC 2023-2024. A deciderlo è stato il Consiglio Federale che, nella giornata odierna, ha accolto la domanda d’ammissione al campionato di Lega Pro della Squadra B atalantina. Si tratta di un’importante possibilità di crescita per il Club che, con la partecipazione al campionato di Lega Pro della formazione Under 23, avrà così la possibilità di seguire da vicino il processo di ...

...Cremonese (Ita) - Giana Erminio (Ita) 1 - 2 (Finale) Osasuna (Esp) - Alaves (Esp) 2 - 3 (Finale) FC Emmen (Ned) - Oss (Ned) 2 - 3 (Finale) Jong PSV (Ned) - Roda (Ned) 1 - 3 (Finale)(Ita)...Questi i possibili raggruppamenti della prossima Serie C GIRONE A: AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano,, Fiorenzuola, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, ...Il Consiglio federale della Figc ha deciso di provvedere all'integrazione dell'organico della Serie C attraverso il ripescaggio dell', in luogo dell'esclusione del Siena. Queste le parole ...

"L'Atalanta Under 23 prenderà parte al campionato di Lega Pro, a seguito dell'esclusione del Siena". Lo dice Gabriele Gravina, ...