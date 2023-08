Atalanta | i convocati per Berlino | out Zapata e Muriel

di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'affrontare l'Union Berlin Tramite il comunicato ufficiale, l'ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro l'Union Berlin. Questi i nerazzurri in partenza per Berlino! Here's our travelling squad for #UnionAtalanta! ...... e conservare la possiblità , per questi giovani, di esserein caso di necessità per ... e ci si accinge ad imitarla l', schierata in un altro girone della categoria . Il salto dalla ...dell'Bakker Mitchel (4), Bonfanti Giovanni (43), Cambiaghi Nicolò (97), Carnesecchi Marco (29), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Ghislandi Davide (45), Højlund Rasmus (...

Sabato Union Berlino-Atalanta: 23 nerazzurri convocati - Sport L'Eco di Bergamo

"L'Atalanta Under 23 prenderà parte al campionato di Lega Pro, a seguito dell'esclusione del Siena". Lo dice Gabriele Gravina, ...L’AMICHEVOLE. Secondo test internazionale per l’Atalanta che sabato 5 agosto è attesa dalla trasferta sul campo dell’Union Berlino (ore 15,30 diretta su Dazn), squadra che parteciperà alla prossima ...