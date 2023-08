(Di venerdì 4 agosto 2023) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la scelta è ricaduta su Teun Koopmeiners. L'olandese è stato uno dei migliori centrocampisti dell'ultima stagione in Serie A, è un giocatore assolutamente ...

Il Napoli prepara l'a Koopmeiners, che piace anche al MilanProprio per questo, però, sarà molto complicato strapparlo a un'Atalanta che ha già ceduto Hojlund e Boga, incassando tra l'altro ...... l'ex centrocampista del Milan hadi lasciare Barcellona per l'Arabia Saudita . Una meta che ... Zakaria, Alex Sandro, Bonucci e le cessioni bianconere Prima di andare all'del ...Lo hail magistrato che ha presieduto all'udienza preliminare, imponendo all'ex presidente di non discutere con nessuno che potrebbe essere considerato un testimone dei fatti relativi al caso. ...

Assalto deciso e offerta pronta: il Milan ora teme l’addio CalcioMercato.it

Il Napoli prepara l'assalto a Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, e il Milan rischia di doversi arrendere ...Il tecnico degli azzurri, Garcia, lo vuole per avere più soluzioni della mediana azzurra più gol Nonostante il prossimo rinnovo di contratto, Teun Koopmeiners continua a essere un obiettivo d mercato ...