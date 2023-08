Assalto al Congresso | Trump si dichiara ' non colpevole' ma soprattutto ' perseguitato'

...accuse di cospirazione e ostacolo alla giustizia che gli sono state mosse nell'ambito delle indagini sul presunto tentativo di alterare l'esito delle elezioni del 2020 e sull'incursione al...... prete russo finisce nei guai Ultimo Aggiornamento 03/08/23 Fotogallery -al, Trump: 'Contro di me una persecuzione' Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery - GMG 2023, Papa ...Quattro i poliziotti che erano di servizio quel giorno e si sono suicidati nei sette mesi successivi all'. I danni alla sede delsono stati pari a 2,9 milioni di dollari. Ognuno dei ...

Assalto al Congresso, Donald Trump è stato incriminato | L'ex presidente: "Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca" TGCOM

Incriminato per la terza volta. Donald Trump ancora una volta si è dovuto recare in tribunale, in questo caso a Washington, per esser messo in stato di fermo nell’ambito delle indagini per l’assalto a ...Donald Trump ha respinto le accuse di cospirazione e ostacolo alla giustizia che gli sono state mosse nell'ambito delle indagini sul presunto tentativo di alterare l'esito delle elezioni del 2020 e su ...