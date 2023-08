Asl Benevento | bonus parrucca per pazienti in terapia chemioterapica

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania, per sostenere ed alleviare il disagio psicologico deiaffetti da alopecia (perdita di capelli) conseguente a, concede ai residenti in campania un contributo nella misura massima di euro 400,00 per l’acquisto di una(Legge regionale n. 18/2022). Possono accedere al contributo prioritariamente i cittadini il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE ) è pari o inferiore a 30.000,00 euro, senza esclusione dei richiedenti con valore superiore, ammessi qualora vi fosse sufficiente disponibilità finanziaria. La richiesta deve essere inoltrata al Distretto Sanitario dell’ASL BN a cui afferisce il comune di residenza del cittadino che richiede il beneficio, tramite apposito modulo scaricabile dal sito ...

Due dimissioni di altrettanti medici d'emergenza in servizio presso la rete territoriale dell'Asl di Benevento, aggravano ulteriormente il problema della carenza di medici per il servizio 118 sannita.