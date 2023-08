Ascolti tv | ' Noos' e Alberto Angela vincono ancora

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con l'ultima puntata di '- L'avventura della conoscenza' condotta dache ha ottenuto 1.970.000 telespettatori e il 15,1% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la replica di 'Michelle Impossible & Friends' che ha totalizzato 1.414.000 telespettatori e uno share del 13%. Terzo posto per Italia1 con 'Chicago Fire' visto da 1.055.000 telespettatori (share del 7,4%). Fuori dal podio su Rai3 il documentario dedicato a Battiato, 'Il coraggio di essere Franco' è stato visto da 760.000 telespettatori (5,4% di share) mentre su Rai2 'Squadra speciale cobra 11' ha realizzato 740.000 telespettatori pari al 5,4 % di share. Su Retequattro invece 'Deja vu – Corsa contro il tempo' ha interessato 640.000 telespettatori (5,1% di share) mentre su ...

