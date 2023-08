Ascolti tv | i dati di giovedì 3 agosto 2023

(Di venerdì 4 agosto 2023) Bene l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza Nella serata di ieri,, su Rai uno l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela conquista 1.970.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Michelle Impossible & Friends, in replica, porta a casa 1.414.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 la nuova stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 740.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Chicago Fire è seguito da 1.055.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai3 Il coraggio di essere Franco arriva a 760.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Deja vu – Corsa contro il tempo totalizza un a.m. di 640.000 spettatori (5.1%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 3 agosto: vince Alberto Angela. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...DayTime Pomeriggio, idel 3 agosto 2023 RAI 1 Don Matteo : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share Sei Sorelle : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % .. Estate in diretta : 0.000.Analizzando iAuditel relativi alle 64 gare, emerge come la Rai abbia fatto il pieno dicon il Mondiale: la partita Francia - Marocco su Rai 1 ha raccolto 9,9 milioni di spettatori, ...

Ascolti tv giovedì 3 agosto 2023: Noos – L’avventura della conoscenza (15.1%), Michelle Impossible (13%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti Tv di ieri 3 agosto 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time. Si trat ...I dati Auditel di giovedì 3 agosto 2023: Alberto Angela batte Michelle Hunziker e Chicago Fire. Fuori dal podio "Il coraggio di essere Franco" ...