Ascolti TV | Giovedì 3 agosto 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Alberto Angela - Noos Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Michelle Impossible & Friends in replica ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la nuova stagione di Squadra Speciale Cobra 11 parte da .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago Fire è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Il coraggio di essere Franco arriva a .000 spettatori (%). Su Rete4 Deja vu – Corsa contro il tempo totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Onda Estate – Prima Serata raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 The Core ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove La leggenda di Zorro interessa .000 spettatori (%). Sul 20 Tartarughe Ninja è scelto da .000 spettatori ...