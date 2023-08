ASCOLTI TV 3 AGOSTO 2023 | NOOS SALUTA AL 15 | 1% | MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS 13% | CHICAGO FIRE 7 | 4% | COBRA 11 5 | 4%

(Di venerdì 4 agosto 2023)TV 32022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2249 34.39 PT – 5247 35.31 24 – 2473 37.81 PT – 5577 37.52 Rassegna Stampa + Tg1 – 269 12.30 + 452 14.60Tg1 – 881 22.10Tg1 Mattina Estate – 709 18.73UnoMattina Estate – 669 16.82Camper in Viaggio – 1135 16.82Camper – 1494 15.32Tg1 + Tg1 Ec. – 2459 22.32 + 1801 16.44Don Matteo 10 – 1136 11.34Don Matteo 10 – 1043 12.98Sei Sorelle + Tg1 – 777 10.71 + 919 13.40Pres. Estate in Diretta – 971 14.31Estate in Diretta – 1368 18.30Reazione a Catena – 2077 22.60Reazione a Catena – 3167 27.82Tg1 – 3476 25.85TecheTecheTè – 2960 19.42– 1970 15.12: Viaggi nella Natura – 587 9.60 Prima Pagina – 492 19.90Tg5 – 949 23.80Morning News – 695 17.82Morning News – 618 17.14Forum: Il Meglio di – 1107 17.69Tg5 – 2543 23.73Beautiful – 2304 21.12Terra ...

Glidi Estate in diretta , infatti, sono più che buoni e la puntata di ieri, giovedì 3ha addirittura superato il 20% di share . Nello specifico, stando a quanto riporta il sempre ...... 18, 19e 1° settembre). E anche la Puglia risponde con calore, regalando a Gigi il ... uno come te - ancora insieme' in piazza del Plebiscito a Napoli e i grandiper lo show con ......oppure nella fascia pomeridiana E in quella del mattino e di mezzogiorno Scopriamo tutti i risultati deglitv di ieri 32023 come riportato da davidemaggio.ittv 3...

Ascolti tv giovedì 3 agosto 2023: Noos chiude con 2 mln (15%), Michelle Impossible a 1,4 mln (13%) Tvblog

Nella puntata di Estate in Diretta andata in onda ieri, 4 agosto, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno regalato un divertente siparietto coinvolgendo gli ospiti e il pubblico. La trasmissione, ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 4 agosto 2023 Su Rai 1 è andato in onda Sogno e son desto. Su Rai 2 . Su Rai 3 Impiccalo più in alto. Su Rete 4 Terzo ...