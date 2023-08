Arrotino | sulla serranda del negozio appare un avviso di ferie surreale | Si riapre quando

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 4 agosto 2023)chiude pere lascia un cartelloche farà sorridere tutti i clienti: cosa c'è scritto L'è una figura tradizionale che opera nella manutenzione e affilatura di coltelli, forbici, e altri utensili taglienti, ed è spesso riconoscibile per il suo caratteristico grido o suono di campanello che emette mentre gira per le strade delle città e dei villaggi. Non sempre comunque chi svolge questo lavoro lo fa in camion specifici: ci sono anche coloro i quali hanno negozi fisici e stabili. Ma vi siete mai chiesti come si attua una professione del genere? Ebbene, l'utilizza uno strumento chiamato "mola" o "macina" per affilare gli utensili. La mola è composta da due pietre abrasive, spesso montate su una struttura rotante. Il ...