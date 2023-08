Arriva la stretta sugli algoritmi dei voli

unasugli algoritmi che determinano i prezzi dei voli. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm, la fissazione dinamica delle tariffe aeree, in ...AGI - Nel decreto legge che approderà lunedì in consiglio dei ministri è previsto anche una misura contro il caro - voli. Nella bozza del dl, visionata dall'AGI, c'è un articolo sulle pratiche ...la possibilità di rateizzare acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali. ...erariale sulla tassa automobilistica per le auto con potenza superiore a 185 chilowatt...

Arriva una stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi dei voli. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm, la fissazione dinamica delle tariffe aeree, in ...