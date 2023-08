Ariano International Film Festival | premiato il miglior cortometraggio della sezione AIFF Green

Giunto alla sua quarta intensa giornata, l'undicesima edizione dell'Film Festival ha visto svolgersi la premiazione della sezione AIFF GREEN , presso l'Auditorium comunale Lina Wertmüller. 9 documentari, provenienti da Spagna, Canada, Italia, ...Vi ricordiamo che oltre al concerto di Ciccio Merolla in programma il 4 agosto alle ore 22.00, è in corso nella stessa giornata, l'Film Festival, con i film in concorso e la ...L'undicesima edizione dell'Film Festival prosegue, nella sua seconda giornata, con un tema tanto caro alla kermesse, quanto fondamentale per il pianeta intero: il GREEN. Nella mattinata si è infatti svolto ...

Ariano International Film Festival al via con la XI edizione Nuova Irpinia

Il docu-film mostra il crudo e reale racconto del quartiere della discarica di Maputo, capitale del Mozambico, dove vivere tra i rifiuti è la normalità ...All'Ariano International Film Festival si è presentato il romanzo di Mario Cordova, che con la sua inconfondibile voce ha ammaliato la platea. Scopri di più!