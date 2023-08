Appuntamento con il Fisco | ecco le scadenze del mese di agosto ’23

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nonostante la pausa estiva ildisi preannuncia essere undavvero ricco difiscali che i contribuenti devono rispettare. Diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate dal primo al 20 divanno in ferie e sono chiusi, ma i contribuenti devono prestare attenzione allequali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario. Nello stesso arco temporale vengono sospesi gli avvisi bonari che devono essere inoltrati ai soggetti contribuenti in condizione debitoria. Vanno in ferie anche le attività ispettive e di controllo da parte dell’AdE. Nonostante l’attività degli uffici della poderosa macchina tributaria italiana sia quasi ferma, i contribuenti potranno compilare e pagare l’F24 tramite il servizio telematico, accedendo con ...

... Zuleyha intima a Yilmaz di starle lontano All'interno dell'di Terra amara del 10 ... Tutto avrà inizio quando la donna si presenterà al cospetto di Behiceun fascicolo in mano . All'...... presidente dell' Associazione Ca'pacciàmm - un evento che sta diventando unfisso e ... per scoprire l'arte di strada in maniera pratica e diretta ed entrare in contattotradizioni ...Per il Presidente del GAL Pietro Bellini, 'il lavoro di squadra a fianco delle istituzioniil sostegno delle risorse regionali, ha permesso di sostenere e lanciare iniziative che possono far ...

Doppio appuntamento con la Festa regionale dell'Unità Agenzia ANSA

Oggi Rachel Fulstow si dichiara all'oscuro dei fatti che hanno visto il suo fidanzato uccidere un uomo con cui lei era uscita. Il processo che vede il suo fidanzato accusato di ...Gli eventi culturali programmati dal Comune di Cerreto di Spoleto per i prossimi giorni sono stati al centro di una conferenza stampa che si è tenuta a Perugia alla presenza dell’assessore alla ...