Apple compensa il calo di vendite dell' iPhone con un miliardo di abbonati ai servizi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per tre trimestri consectuvi scendono i profitti del gigante di Cupertino. Ma se il mercato degli smartphone è fermo, quello deifa segnare un nuovo record. E il Ceo Tim Cook conferma: "Anche noi stiamo lavorando sull'intelligenza artificiale"

Cook ha affermato che ora ha un miliardo di abbonati paganti sulle sue piattaforme, rispetto ai 975 milioni di un trimestre fa.

I nuovi occupati di luglio negli Stati Uniti sono meno del previsto e questo fa sperare in una Fed più prudente nei prossimi meeting, una prospettiva che piace ai mercati, che pure festeggiano con mod ...Il fatturato complessivo degli smartphone della Mela è sceso dell'1,4 per cento, fermandosi a $81,8 miliardi ...