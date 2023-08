Appendino attacca il governo | “Inseguite gli interessi dei potenti per fare cassa sul gioco d’azzardo | siete vigliacchi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) “In un momento normale non dovremmo nemmeno discuterne. La pubblicità sdogana ciò che crea dipendenza. Vi rendete conto ciò che sta accadendo fuori da questo palazzo, con gli aumenti dei prezzi, dei mutui? Dovreste tutelare i soggetti più a rischio”. A dirlo, alla Camera, è stata la deputata del M5s, Chiara, rivolgendosi aldurante la votazione degli emendamenti alla delega fiscale, in particolare quello relativo al contrasto alla ludopatia, promosso dal Movimento 5 stelle, che ha ricevuto parere contrario dall’esecutivo. “Unserio non dovrebbe seguire glideiper, è vigliacco quello che state facendo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Opposizioni all'attacco sul Pnrr. "Cosa fa questo governo che con tempismo incredibile sceglie di cancellare sedici miliardi di euro in progetti del Pnrr, che sarebbero serviti proprio a fronteggiare ..."Lo volete capire che l'unica cosa di buon senso che dovreste fare oggi è convocare un consiglio dei ministri" ...