Aperte le iscrizioni al Sotto Gamba Game 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si prepara al via l’edizionedela San Vincenzo (Livorno) presso il Resort Riva degli Etruschi. Volto al superamento di ogni pregiudizio ideologico o psicologico e all’insegna delle pari opportunità, il, giunto alla sua settima edizione, vanta da tempo numerose collaborazioni con altri eventi sociali per creare una rete nazionale sul territorio con l’obiettivo comune di cambiare l’accezione negativa della parola “diversità”., come iscriversi Come di consueto l’evento, che si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre, sarà di libero accesso dopo aver compilato il modulo di iscrizione sport al link ...