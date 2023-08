Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 4 Agosto

Leggi su zon

(Di venerdì 4 agosto 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 4Paul è sconvolto quando scopre che Constanze vuole trascinare sua nonna in tribunale. Nel frattempo, Bettina riesce a corrompere Yvonne ma André la sorprende con del denaro sospetto e inizia a dubitare di lei. Intanto, Max e Michael bevono un whisky ritrovato per caso ed invecchiato di trent’anni, ma scoprono da Rosalie particolari inquietanti in merito alla bevanda. ...