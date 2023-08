Anguissa | stop per 10-15 giorni | a rischio per la prima di campionato

(Di venerdì 4 agosto 2023)per ladidel Napoli a Frosinone il 19 agosto alle 18.30. Il Napoli ha ufficializzatola diagnosi per il camerunense: Gli esami strumentali effettuati a Frank, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Essendo la lesione di primo grado, ne avrà per 10-15e quindi potrebbe non essere pronto per l’esordio a Frosinone., distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. https://t.co/TVeP9mzf1q #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Hrmy52ZpS3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 4, 2023 L'articolo ilNapolista.

