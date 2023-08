Anguissa | sensazioni negative | ansia Napoli per la lunga lista di infortuni

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le prime nuvole, su Castel di Sangro, alno un velo di tristezza e quando Franksi ferma , in allenamento, si intuisce che stavolta non c'è da stare troppo allegri: sono le prime ...

... su Castel di Sangro, allungano un velo di tristezza e quando Franksi ferma , in allenamento, si intuisce che stavolta non c'è da stare troppo allegri: sono le prime, a volte non ...Per aiutare Franckda questo punto di vista, potrebbe essere un po' la linea scelta come ... Se è lui a dover restare o meno, per ora ho buone. Deve mostrarmi il suo livello. Questi ...... meglio Rudi Garcia così signorile col suo calcio libero, nuove, giovani emozioni, la ... Mentre Rudi parlava alla Reggia di Capodimonte, compariva sui social un tweet di" i discorsi ...

Napoli, tutto fatto per il vice Anguissa | Colpaccio in Serie A ... Romanista

L'inizio del campionato del Napoli è sempre più vicino e per Rudi Garcia non arrivano buone notizie. C'è uno stop improvviso.Anche ieri, lì, in mezzo al campo, Frank Zambo Anguissa, ha dovuto sbrogliare il traffico. Ha cominciato come vice Lobotka, ...