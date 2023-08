Andrea Zelletta e Natalia Paragoni | aria di crisi? L’influencer rompe il silenzio FOTO

(Di venerdì 4 agosto 2023)ditorna sui socialndo il silenziosono diventati genitori da pochissime settimane. I due fidanzati hanno atteso la loro piccola Ginevra per allargare la famiglia.però sembrano essere distanti? I fan hanno notato qualche dettaglio proprio in merito agli ultimi rumor. Leggi anche –> Stefano De Martino ha un nuovo flirt? Ecco cosa è emerso… Qualche giorno fatra le sue stories Instagram ha zittito le critiche dichiarando: “A tutti quelli che amano sparare ca**zate dico: secondo voi è facile allontanarsi dalla ...

Sabato 5 agosto al mixer di #Costez Summer Garden Telgate (BG) sul palco c'è. . E' un ... Qui ogni settimana è sul palco in console con Marco Giorgino eMaggino, mentre Fabio Marzo e ...Natalia Paragoni estanno vivendo un momento di crisi di coppia dopo la nascita della piccola Ginevra Il gossip arriva in seguito ad alcune segnalazioni riprese dall'esperta di gossip, Deianira Marzano.e Natalia Paragoni nelle scorse ore sono stati inondati di polemiche. Il motivo L'ex tronista di Uomini e Donne, ormai da giorni, viene accusato duramente da diversi hater per via del ...

Andrea Zelletta su Instagram: le immagini che scatenano le polemiche e la risposta dell'ex protagonista di Uomini e ... Tag24

Natalia Paragoni torna sui social dopo il parto e racconta i suoi primi giorni con Ginevra, la figlia nata dalla relazione con Andrea Zelletta ...Andrea Zelletta è stato criticato da alcuni utenti a causa dello stile di vita molto mondano. Stanco, il dj è intervenuto dicendo la sua ...