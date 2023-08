Andrea Zelletta e le serate da dj | hater scatenati | «Natalia è a casa con tuo figlio» Lui si infuria e risponde così

(Di venerdì 4 agosto 2023)si è trovato al centro di alcune critiche mosse da parte dei fan che lo hano accusato di fare «troppee non pensare aParagoni e alla figlia...

Poche settimane fa, Natalia Paragoni e, ex protagonisti di Uomini e Donne , hanno accolto la loro prima figlia, la piccola Ginevra. L'ex corteggiatrice del dating show di Canale5 ha raccontato ai followers alcuni momenti ...Sabato 5 agosto al mixer di #Costez Summer Garden Telgate (BG) sul palco c'è. . E' un ... Qui ogni settimana è sul palco in console con Marco Giorgino eMaggino, mentre Fabio Marzo e ...Natalia Paragoni estanno vivendo un momento di crisi di coppia dopo la nascita della piccola Ginevra Il gossip arriva in seguito ad alcune segnalazioni riprese dall'esperta di gossip, Deianira Marzano.

Andrea Zelletta su Instagram: le immagini che scatenano le polemiche e la risposta dell'ex protagonista di Uomini e ... Tag24

Natalia Paragoni è tornata su Instagram dopo un periodo di assenza per raccontare il parto ai suoi follower: ecco le sue parole ...Natalia Paragoni di Uomini e Donne ha rivelato alcuni retroscena sulla nascita della piccola Ginevra e su come è cambiato il rapporto con Andrea Zelletta. Ecco cosa ha raccontato.