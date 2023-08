Andrea Delogu | criticata pesantemente dagli hater | La replica è incredibile

L'amore non ha età. Almeno per, che da più di due anni è impegnata in una relazione con il modello Luigi Bruno . 40 anni lei, 24 lui, ma per loro la differenza di età non è mai stata un problema e, anzi, la ...'Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su P*rnhub': un durissimo sfogo quello a cui si è lasciata andaresul suo profilo Instagram. La conduttrice radiofonica e televisiva è stata infastidita dai commenti sotto a un video insieme al suo fidanzato. Un utente, in particolare, le ha chiesto: '...ha recentemente pubblicato un video che l'ha vista protagonista assieme al fidanzato. Al centro, il gesto romantico di lui, che le ha voluto fare una sorpresa in aeroporto, portandole un ...

Andrea Delogu criticata per il fidanzato 16 anni più giovane: Chiedere se sono la madre è perverso Fanpage.it

Andrea Delogu è finita nuovamente nel mirino degli hater a causa di un video con il fidanzato Luigi Bruno: ecco la sua replica.Andrea Delogu è finita di nuovo sotto l'occhio del ciclone degli haters e la colpa sarebbe di un video insieme a Luigi Bruno, il suo ...