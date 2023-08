Andrea Cerioli fa confessioni sulla gravidanza di Arianna Cirrincione

(Di venerdì 4 agosto 2023)ha aperto una box delle domande su Instagram in cui ha deciso di rispondere a tutte le curiosità dei suoi follower. La maggior parte delle domande, ovviamente, era riferita alladie a come si stiano preparando i due ad accogliere il loro primo figlio o la prima figlia. Nel corso del botta e risposta con i fan, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che, seppure il sesso del bebè sia già visibile, lui ehanno deciso di aspettare fino a settembre, quando organizzeranno una festa per scoprire se sarà un maschio o una femmina. Parlando proprio di questo tema, poi, si è arrivati ai nomi e, a tal proposito,ha raccontato di avere un problema.svela il problema ...

... in virtù delle nuove direttive editoriali Mediaset, la storica opinionista del dating show di Canale 5 dovrebbe essere mandata via : Leggi anchee Arianna Cirrincione presto genitori: ...e Arianna Cirrincione diventeranno presto genitori. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta e la conferma è arrivata in questo primo giorno di agosto con un post su Instagram in ...Una lieta notizia per i fan della coppia formata dae Arianna Cirrincione : la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne , ha, infatti, annunciato che presto nascerà il loro primo figlio. Uomini e Donne,e Arianna ...

Andrea Cerioli presto papà: il dolce annuncio sui social TGCOM

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno per diventare genitori. Il giovane ragazzo bolognese dopo aver trovato la popolarità al Grande Fr ...Andrea Zelletta su Instagram è sicuramente uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne più cercato nelle ultime ore e non per la bella notizia che riguarda la nascita di sua figlia Ginevra. Lo scorso ...