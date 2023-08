Ancora una sfida in autunno per la politica economica italiana

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gli ultimi dati su crescita, inflazione, tassi d’interesse, conti pubblici e saldo import/export gettano poca luce sull’evoluzione dell’economianei prossimi mesi e sulla sua performance nell’intero anno in corso. Si assiste a una combinazione di indicatori favorevoli e sfavorevoli che lascia molta incertezza sulle prospettive a breve del quadro macroeconomico e rende più arduo per i governanti tracciare l’indirizzo diper il nuovo anno. Nello scorso trimestre l’occupazione è continuata ad aumentare, anche nella componente dei contratti a tempo indeterminato, l’inflazione ha proseguito lentamente la sua discesa pur restando in ritardo rispetto al calo della media dell’area euro, ma l’attivitàsi è lievemente contratta in contrasto con le attese positive, la domanda interna ha ...

Alvaro Morata (LaPresse) - calciomercato.itA più riprese anche il Milan si è informato, poi l'Inter eMourinho lo ha scelto come rinforzo offensivo preferito per la sua Roma.operazione ...La procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone non avrebbe comunqueun dato preciso e il ... L'unico nome certo resta quello del ministro della Difesa Guido Crosetto che condenuncia ha ..., diverse iniziative, destinate soprattutto ai giovani, trasmissioni in radio condotte da ... 5 Unioni,Provincia e 3 Università) che saranno sostenuti dalla Regione con contributo di 1 ...

Tranquillo, la tua Mtb è ancora una gran bella Mtb. A patto che… MtbCult.it

Il Terzo polo non c’è più, da tempo. Esiste solo formalmente. Così, va in va in scena il lungo addio. Stavolta, il confronto affilato tra i due acerrimi amici Carlo Calenda e Matteo Renzi sembra davve ...A pochi giorni dalla nascita del suo primo figlio, l'attrice americana Lindsay Lohan è tornata a mostrarsi sui social.