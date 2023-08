Ancora ombre tre anni dopo l'esplosione di Beirut. Marcia silenziosa per la verità

La marcia Non solo Beirut , c'è tutto il Libano che oggi ricorda il 3/o anniversario della devastante esplosione del porto in cui il 4 agosto del 2020 morirono circa 250 persone; tra i feriti, oltre ...Al principio della trama della vita, prima dei talenti che abbiamo, dellee delle ferite che ... [ripetono] Non si sente,! "Tutti, tutti, tutti!". E questa è la Chiesa, la Madre di tutti. C'...Dice allora il contadino: bene, voi campane serali, lente e sommesse, datesereno coraggio a ... La testa si frantuma in pesanti cocci e riflette lenello specchio degli azzurri nevai, il ...

Proseguono i realizzi su St, più ombre che luci dai numeri di Apple Il Sole 24 ORE

A Perugia c’è una indagine che potrebbe condurre a scenari allarmanti su ipotesi di dossieraggi nei confronti di personaggi più o meno famosi, esponenti delle istituzioni e non solo. Si prospetta l’es ...I conti dell'ultimo trimestre del colosso della Silicon Valley si fanno sentire sulle quotazioni del gruppo dei semi-conduttori, già sotto pressione alla vigilia a causa del tonfo del concorrente tede ...