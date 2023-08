Anche la gluteoplastica per superare la prova bikini

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Quelmodello brasiliana… che vorremmo indossare!” Quella delcon lo slip alla brasiliana è sicuramente una delle mode più diffuse e che tantissime pazienti mi portano ad esempio quando vogliono trovare una soluzione per rimodellare i propri glutei. E se questo è il periodo in cui si fa più palese il desiderio di un “lato B” ben definito, è altrettanto vero che sono diversi i motivi per cui una donna (matanti uomini!) possa ritrovarsi con un gluteo poco tonico. Perché i glutei perdono forma e tonicità? Una perdita di peso importante a seguito di una dieta significativa, una riduzione più o meno obbligata dell’attività fisica, così come il semplice trascorrere del tempo creano inevitabilmente delle variazioni estetiche nel corpo umano, che possono esseremolto antipatiche, lasciandoci un senso ...