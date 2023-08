Anas | al via il secondo fine settimana di esodo estivo

Alil secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza(Società del Polo infrastrutture del Gruppo ...Alil secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza(Società del Polo infrastrutture del Gruppo ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:del Mare ... Tutto ciò nonostanteabbia partecipato alla riunione in Prefettura, a Brindisi, sulla sicurezza ...

Anas,al via anche in Calabria secondo fine settimana estivo Agenzia ANSA

Lombardia al via il secondo fine settimana di esodo estivo. Bollino nero nella mattinata di sabato 5 Agosto sulle maggiori direttrici e sui tratti di collegamento alle località turistiche ...Al via il secondo weekend di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale e autostradale di competenza Anas. Viabilità Italia prevede bollino ...