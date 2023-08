America Ferrera | modella di body positivity | è meglio di Barbie

Leggi su amica

(Di venerdì 4 agosto 2023) Combatte gli ideali impossibili della società da sempre, sullo schermo e nella vita privata:sa come essere una paladina del. Lo è stata sin dai tempi di Quattro amiche e un paio di jeans quando, nei panni di Carmen, urlava al padre distratto di desiderare un vestito da damigella adatto alle sue curve. E, più tardi, con il personaggio di Betty Suarez, il “brutto anatroccolo” dal cuore d’oro di Ugly Betty, personaggio che l’ha resa famosa. Una vocazione portata a compimento nel film, con un monologo che ha fatto il giro del web perché capace di colpire ogni donna (e fare anche un po’ male)., però, sa come trasmettere il suo carisma anche fuori dal set. Nel 2007, infatti, dedicò il suo discorso di ringraziamento per ...