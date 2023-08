Amalfi | turista americana morta | chi era Adrienne Vaughan | presidente della casa editrice di Harry Potter | il giorno prima di morire era a Roma

Tragedia in mare ieri pomeriggio di fronte al Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana. Unainglese è morta a causa delle gravissime ferite riportate nella collisione dell'imbarcazione .........il tentativo di rianimare la, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente ha provocato sgomento tra i turisti che in questa estate stanno affollando il borgo di...L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare lache sarebbe finita nell'... Sulla banchina del porto disono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'...

Amalfi, turista americana morta: chi era Adrienne Vaughan, presidente della casa editrice di Harry Potter, il ilmessaggero.it

Violento impatto tra un motoscafo noleggiato e un veliero con a bordo decine di persone. La vittima è stata sbalzata in mare ed è finita nelle eliche ...Adrienne Vaughan, una turista statunitense di 45 anni, è tragically scomparsa il 3 agosto nelle acque al largo della costa di Amalf ...