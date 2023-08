Amalfi | tragico scontro in mare | morta la presidente della casa editrice di Harry Potter

(Di venerdì 4 agosto 2023) Adrienne Vaughan, 45 anni,del Bloomsbury USA, ha perso la vita in seguito a unincidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore, ad. Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enne turista americana di New Yorkieri sera adin seguito alincidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore.

... la turista americana di 45 anni, Adrienne Vaughan , che ieri ha perso la vita in un... Una volta qui, avevano prenotato adun'escursione in barca alla scoperta delle bellezze della ...Turista americana morta in scontro, aperta inchiesta Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enne turista americana di New York morta ieri sera adin seguito alincidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. La presidente del Bloomsbury USA (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter) ...AGI - Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enne turista americana di New York morta ieri sera adin seguito alincidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore . La presidente del Bloomsbury USA (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter ) ...

Scontro tra imbarcazioni in Costiera Amalfitana, morta la presidente della casa editrice di Harry Potter AGI - Agenzia Italia

Lo skipper del gozzo coinvolto nell'incidente ad Amalfi in cui è morta la turista americana Adrienne Vaughan, è risultato positivo ai test tossicologici. Si tratta di un ...Adrienne Vaughan era presidente di Bloomsbury Usa, sussidiaria americana della casa editrice britannica che ha editato i romanzi del celebre maghetto ...