Amalfi | la presidente della casa editrice di Harry Potter morta in uno scontro tra barche

(Di venerdì 4 agosto 2023) Adrienne Vaughan, 45 anni, americana, era in vacanza insieme con il marito e i figli: avevano prenotato un'escursione su una barca da diporto che si è scontrata con un veliero turistico

AGI - Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enne turista americana di New York morta ieri sera ad Amalfi in seguito al tragico incidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. La presidente del Bloomsbury USA (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter) era prima direttore esecutivo e poi - nel 2021 - presidente della Bloomsbury, casa editrice conosciuta nel mondo per la pubblicazione dei romanzi di 'Harry Potter'. I naufraghi sono stati portati sulla banchina del porto di Amalfi dove sono intervenute ambulanze.

Adrienne Vaughan, 45 anni, americana, era in vacanza insieme con il marito e i figli: avevano prenotato un'escursione su una barca da diporto che si è scontrata con un veliero turistico ...Le immagini terribili dei turisti spensierati e poi all’improvviso la tragedia. Morta l’editrice Usa di Harry Potter Adrienne Vaughan ...