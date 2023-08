Amalfi | il video dello scontro tra il motoscafo e il veliero

Ungirato da alcuni passeggeri del veliero contro cui l'imbarcazione più piccola si è scontrata. Sulla barca a vela era in corso la festa di un matrimonio con decine di invitati. Sul sito della ...Musica e balli improvvisamente interrotti da alcune urla. Unche sta circolando sui social ritrae i possibili passeggeri del veliero nel momento dello scontro con il motoscafo costato la vita alla turista americana 45enne Adrienne Vaughan . Tutti iniziano ...leggi anche, turista americana morta: chi era Adrienne Vaughan FOTOGALLERY Il quotidiano della Costiera Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Turista americana morta ad, skipper ...

Incidente ad Amalfi, il video dello scontro tra motoscafo e veliero Sky Tg24

Amalfi, 4 ago. (askanews) - Tragedia in Costiera Amalfitana, dove nel pomeriggio del 3 agosto 2023 una turista americana è morta dopo che il piccolo gozzo con skipper che aveva noleggiato assieme alla ...La musica e la festa interrotte dalle urla, poi momenti di concitazione e i passeggeri del motoscafo in mare. Sono le immagini drammatiche dello scontro fra imbarcazioni avvenuto in Costiera ...