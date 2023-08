Alluvione Emilia-Romagna | l’appello di Fontanelice | “Riaprite la strada | incolumità a rischio”

... si aggiunge una quarta estrazione, che si terrà il venerdì , alla stessa ora di sempre, per contribuire a finanziare opere a sostegno delle popolazioni colpite dall'dell'Romagna. ...Mantenuto impegno assunto in precedenza e istituito fondo di emergenza per le società colpite dall'in. Stanziati 720 mila ...Si è tenuto oggi a Roma, al ministero della Cultura, un tavolo tecnico per fare il punto sugli interventi per riparare i danni causati al patrimonio culturale dall'inRomagna. All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, il ministro Gennaro Sangiuliano; i sottosegretari Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; il commissario straordinario alla ...

Alluvione in Emilia-Romagna: le immagini dallo spazio mostrano la vastissima area inondata dall'acqua Corriere TV

"A distanza infatti di tre mesi dai gravi eventi alluvionali che hanno interessato l'Emilia Romagna, la strada provinciale 33, anche detta via renana, che ...Fontanelice - Si muove la politica, tra botta e risposta. E il sindaco Panieri: "Conosco bene l'importanza che ha quel tratto di strada" ...