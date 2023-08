Allerta temporali in Toscana | ecco le zone interessate Previsioni in miglioramento per il fine settimana 

Codice giallo in Valdichiana, Valtiberina, dell'Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell'Albegna, e del tratto basso della costa grossetana...tale potrebbe risultare eccessivo ) E in una nota palazzo Marino fa sapere che dopo il nubifragio che ha colpito la città il 25 luglio e in seguito all'meteo arancione per rischio...Prima al Nord, grandinate, forti raffiche di vento, soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull'Adriatico e ...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 4 agosto per temporali: le 12 regioni a rischio Fanpage.it

La Protezione civile regionale ha emesso per la giornata del 4 agosto un avviso di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 10 alle 22 per le zone della Valdichiana, Valtiberina ...Milano, 4 agosto 2023 – Dopo la chiusura, oggi a Milano, di parchi, aree verdi, cimiteri e dei mercati all’aperto sotto gli alberi (Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia) anche l’idroscalo sarà off limit ...