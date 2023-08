Allerta meteo | parchi pubblici chiusi in città

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Visto l’avviso regionale din. 056/2023 del 04.08.2023 che per la zona “3” prevede il livello digiallo per il giorno di sabato 5 agosto 2023, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ordina che: che ied il campo Polisportivo CONI resterannosabato 5 maggio 2023. SI AVVERTE ai cittadini di prestare particolare attenzione alle aree verdi e le strade alberate e di non ripararsi e parcheggiare le auto al di sotto degli alberi. Se necessario saranno emessi nuovi comunicati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Durante ognivige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte.Inoltre, è stata ignorata l'per vento e mareggiate, diramata in data 24 luglio 2023, infatti, le operazioni di demolizione sono state portate avanti in condizioni meteorologiche ...I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito ...

A Milano ancora non si è finito di fare la conta dei danni dei nubifragi dei giorni scorsi e già è di nuovo allerta meteo per i temporali anche violenti che si stanno per… Leggi ...Forti rovesci e temporali si stanno orgaizzando anche in Veneto. Qui siamo a Valdagno, nel vicentino. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Valdagno Per conoscere se è in corso o prevista ...