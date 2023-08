Allerta Meteo | parchi chiusi a Milano In Veneto | aperti i parcheggi dei supermercati

(Di venerdì 4 agosto 2023) su Tg. La7.it - Dopo il caldo torna il maltempo , pioggia , vento , forse grandine . Le previsioni hanno fatto dichiarare, per oggi, l'gialla per temporali in dodici ...

Le previsioni hanno fatto dichiarare, per oggi, l'gialla per temporali in dodici regioni , arancione in due , Lombardia e Marche. L'ordinanza del sindaco di Milano A Milano , dopo il ...Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo diidrogeologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e ...... cade dalla scala e fa un volo di due metri Il maltempo non molla la presa, prorogata l'in Friuli Venezia Giulia Torna dalle ferie e trova la casa svaligiata, furto da 5mila euro ...

Weekend di maltempo e allerta meteo sull'Italia, in Friuli Venezia Giulia pioggia e alberi sradicati Fanpage.it

La protezione civile ha diffuso una nuova allerta meteo per la notte tra venerdì 3 e sabato 4 agosto su tutta la Lombardia. Nella prima parte della giornata di sabato i fenomeni più intensi ...«Gli alberi volati via come pagliuzze, come nella favola del lupo che soffia sulla casa dei tre porcellini e la distrugge». E poi le auto ...