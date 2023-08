Allerta meteo | l’avviso del sindaco Clemente Mastella

E' stata estesa alla giornata del 5 agosto l'per temporali emessa dalla Protezione civile dell'Emilia - Romagna e valida anche per la provincia di Ferrara. La possibilità di forti temporali incombe su tutta la regione in quanto ...della Protezione Civile della Campania di colore giallo per temporali valida dalle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, alle 20 di domani, sabato 5 agosto, su tutta la Campania. Possibili ...Arpal ha prolungato l'gialla per temporali sul centro - ponente della Liguria fino alle ore 21. L'arrivo di una saccatura con aria fredda in quota determina condizioni di spiccata instabilità dalla tarda mattinata ...

Weekend di maltempo e allerta meteo sull'Italia, in Friuli Venezia Giulia pioggia e alberi sradicati Fanpage.it

Genova – Prolungata l’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria fino alle 21 di oggi 4 agosto. Inizialmente doveva essere revocata alle 18, ma il quadro meteorologico è cambiato. Sono pos ...«Questa mattina la Giunta ha approvato i documenti che fanno parte integrante e sostanziale di un provvedimento che contiene le disposizioni attuative per l'approvazione delle domande ...